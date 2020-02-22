Şampiyonlara tebrik

Okul sporları kapsamında Tokat’ın ev sahipliğinde 10 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Sinop ve Trabzon takımlarının yer aldığı grupta mücadele etti. Gösterdiği performans ile göz dolduran Yozgat temsilcisi Sinop ve Trabzonlu rakiplerini yenerek grup lideri oldu. Bir üst turda Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci de makamında kabul etti. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun şampiyon hentbol takımı Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi makamında ziyaret ederek kazandıkları kupayı Belediye Başkanına hediye ettiler. Okul sporları kapsamında düzenlenen Küçük Erkekler Grup Müsabakalarında 10 takım arasından bölge birincisi olan öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Ekinci her zaman arkalarında olduğunu ve destek olacağını belirterek hem spor hem de eğitim hayatlarını aynı anda götürmeleri için öğrencilere kalem hediye etti.