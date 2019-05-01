ŞAMPİYONLARA SEVGi SELi

Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kayaalp ve Yüksel, Yozgat’a gelişlerinde tören düzenlendi. Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı. Böylece üst üste 8, toplamda 9 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, ile aynı şampiyonada grekoromen stil 67 kilo finalinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenerek altın madalya kazanan Atakan Yüksel’i karşılama töreninde anne-baba ve yakınları da bulundu. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol ile birlikte kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılanan milli güreşçilerle, adeta hatıra fotoğrafı çektirme yarışı yaşandı. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, kentin en coşkulu, en onurlu ve gururlu günlerinden birini yaşadığını söyledi. Çakır, "Yozgat'ın iki yiğit evladı, Avrupa ufuklarında şimşek gibi çakarak, rakiplerinin sırtını mindere vurarak, altın madalyayı kaparak, büyük bir onur ve zaferle ülkemize, baba ocağına, ana kucağına döndüler" dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, memleketinde coşkuyla karşılanmanın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Biz bu şampiyonlukları, hem ülkemizde hem de doğup büyüdüğümüz memleketimizde halkımızı sevindirmek için kazanıyoruz. Yine bir şampiyonlukla Yozgat'a geldim. İnsanlarımızın bizi böyle karşılaması gururlandırdı. Rekor kırarak şampiyonluk elde ettim, 9. kez Avrupa şampiyonu olarak memleketime döndüm’’ diye konuştu.

Grekoromen stil 67 kiloda ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Atakan Yüksel, "Bizi burada yalnız bırakmayan değerli Yozgat halkına çok teşekkür ederim. Müthiş, coşkulu bir kalabalık var. İnşallah Rıza kardeşimin ve benim madalyalarımız devam eder. Darısı dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına" ifadelerini kullandı.