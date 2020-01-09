ŞAMPiYONLAR MAKAMDA

Grup müsabakalarında üçüncülük elde eden Akdağmadeni Yeniyapan İmam Hatip Ortaokul Yazıcı'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, her zaman Yozgat'ı gururlandıran, katıldıkları tüm turnuvalarda madalya ile dönen ve Yozgat'ı en iyi şekilde temsil eden öğrencilerini canı gönülden kutladığını söyledi. Günün anısına öğrencileri kalem seti ve teşekkür belgesiyle ödüllendiren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul Müdürü Güray Aşkın ve Beden Eğitimi öğretmeni Haydarhan Sarısoy'a teşekkür belgesi ve kitap hediye etti. Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerden olan sportif aktiviteleri ile ilgilenmelerinin yararlarından bahseden Yazıcı ‘’Spor yapan çocuklarımız, yaşıtlarına göre birçok farklı beceriye sahip olmakla birlikte yeteneklerini de keşfedip ileride daha başarılı ve mutlu olacakları meslekleri seçmektedir'’’ dedi. Aynı zamanda Gençlik Spor ve İl Müdürlüğümüz tarafından verilen spor malzemelerini takdim eden Yazıcı, müsabakalardaki başarılarından dolayı okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.