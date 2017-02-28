Şampiyonlar ligi gibi!

Türkiye’yi bu yıl VELUX EHF Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ve şanssız bir şekilde gruplarda elenen Beşiktaş Mogaz, lig mücadelesinde Yozgat’ta beklemediği bir atmosfer buldu. Karşılaşmanın sonunda galibiyetin sevincini yaşayan Beşiktaş Mogaz’da antrenör Müfit Arın, Yozgat Bozokspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve galibiyete ulaştıklarını ifade etti. Yozgat’ta beklemedikleri bir atmosfer bulduklarının altını çizen Arın, “Ligde ilk kez mücadele veren Yozgat Bozokspor takımı da maça ortak oldu. İyi mücadele ettiler. Özellikle Yozgat taraftarı bugün hentbola verilen değeri gösterdi. Yozgat’ta Şampiyonlar Ligi ayarında bir atmosfer yaşandı” dedi.