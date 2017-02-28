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Şampiyonlar ligi gibi!

28 Şubat 2017 Salı 07:04
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Beşiktaş Mogaz Antrenörü Müfit Arın, Yozgat Bozokspor maçında aldıkları galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Yozgat’ta Şampiyonlar Ligi ayarında atmosferle karşılaştıklarını söyledi.

Şampiyonlar ligi gibi!
Türkiye’yi bu yıl  VELUX EHF Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ve şanssız bir şekilde gruplarda elenen Beşiktaş Mogaz, lig mücadelesinde Yozgat’ta beklemediği bir atmosfer buldu. Karşılaşmanın sonunda galibiyetin sevincini yaşayan Beşiktaş Mogaz’da antrenör Müfit Arın, Yozgat Bozokspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve galibiyete ulaştıklarını ifade etti. Yozgat’ta beklemedikleri bir atmosfer bulduklarının altını çizen Arın,  “Ligde ilk kez mücadele veren Yozgat Bozokspor takımı da maça ortak oldu. İyi mücadele ettiler. Özellikle Yozgat taraftarı bugün hentbola verilen değeri gösterdi. Yozgat’ta Şampiyonlar Ligi ayarında bir atmosfer yaşandı” dedi.
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