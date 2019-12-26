Şampiyonlar kupalarını aldı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakada sporcular il şampiyonluğu için kıyasıya mücadele ettiler. Yıldızlar ve minikler kız erkek kategorilerinde yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlara Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Şube Müdürü Özgür Akgün’ün elinden kupa ve madalyalarını aldılar. Yıldız erkeklerde finalde Fatma Temel Turhan Orta Okulu ile Sorgun Atatürk Orta okulu karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Fatma Temel Turhan Orta Okulu şampiyonluk turu attı. Yıldız kızlarda ise Cumhuriyet Orta Okulu ile TOKİ Mevlana Orta Okulu finalde karşılaştılar. Son şampiyon Cumhuriyet Orta Okulu geleneği bozmadı ve rakibini yenerek bu senenin de şampiyonu oldu. Küçük erkeklerde Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu final müsabakasında Sorgun Atatürk Orta Okulunu yenerek il şampiyonu olurken, minik kızlarda ise Cumhuriyet Orta Okulu Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu’nu yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını veren Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan takımlara başarı dileğinde bulundu.