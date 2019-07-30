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Şampiyonlar gururlandırdı

KAYSERİ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma İller Arası Kick-Boks turnuvasında Yozgat’ı temsilen katılan sporcular 3 birincilik bir de ikincilik elde ederek Yozgat’ın gururu oldular.

Şampiyonlar gururlandırdı

KAYSERİ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma İller Arası Kick-Boks turnuvasında Yozgat’ı temsilen katılan sporcular 3 birincilik bir de ikincilik elde ederek Yozgat’ın gururu oldular.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Şampiyonlar gururlandırdı

Çok sayıda Kick-Bokscunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda 50 kilo gençlerde Kick Light ve Point Fight kategorilerinde Betül zararsız finale yükselmeyi başardı. 42 kilo yıldızlarda Light Contact ve Point Fight kategorilerinde Salih Koçsoy, 52 kilo yıldızlarda Light Contact kategorisinde Mustafa Kaan Zararsız ve 47 kilo yıldızlarda Point Fight kategorisinde Enes Uysal tüm rakiplerini geride bırakarak final oynamaya hak kazandılar. Finalde rakiplerini de yenen Yozgatlı Kick-Bokcüler 3 şampiyonluk birde ikincilik elde etme başarısı gösterdiler. 

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Şampiyonlar Gururlandırdı
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