Şampiyonlar gençler ile buluştu

ASKİ Spor Kulübü, dezavantajlı yaş grubunda olan çocukların sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı yönelemediği spor ve sanatla buluşmaları için “Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu” projesini hayata geçirdi. Projeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı tanıtım töreniyle start verildi. Tanıtım törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, ASKİ Spor’un Antrenör ve sporcuları ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile vatandaşlar katıldı. ASKİ Spor Kulübü'nün Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlediği organizasyonda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘’Taha ve Rıza abinizin mentörlüğünde, onları rol model alarak yarının milli güreşçilerini, yarının milli haltercilerini ve sadece 6 spor dalında değil, diğer spor dallarında da ülkemizi temsil edip inşallah İstiklal Marşı’mızı dünyanın her yerinde söyletip şanlı bayrağımızı dalgalandırmanızı istiyoruz. Bunun için de özellikle çocuklarımızın müracaatını istedik. Onlar ASKİ gibi değerli bir spor kulübümüzde sizlere eşlik ederek, onları inşallah geleceğe taşıyacaklar. 2000’e yakın aile başvurmuş. Bunların içerisinden şimdilik 300 tanesini seçecekler. Seçilemeyenler üzülmesin onlar da umarım spora devam eder. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 10 binin çok üzerinde sporcu faaliyet gösteriyor. İnşallah onlara yenilerini ilave edeceğiz’’ dedi. Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ise yaptıkları konuşmada genç sporculara başarı dilediler. Rıza Kayaalp, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘’Biz bu yola çıktığımızda 11 yaşındaydık. Büyük hayallerimiz vardı. Şampiyonluklar kazanıp, bayrağımızı göklere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmaktı. Bu kardeşlerimizi görünce de o yıllar aklımıza geliyor. Arkamızda da iyi günde de kötü günde de duran birileri vardı: annemiz ve babamız. Şu an bakıyorum kardeşlerime çoğunun anne ve babası burada ve hepsinin gözünde büyük bir heyecan var. Her zaman çocuklarınızın arkasında durun. Sizler inanırsanız, onlar başaracaktır” diye konuştu. Taha Akgül ‘’Ben ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Ailelerimizde şöyle bir kanı var; spora giden, güreşe giden, tekvandoya giden öğrenci derslerinde başarılı olamaz.’ Herkes mimar, herkes doktor, herkes öğretmen olmak zorunda değil. Bizler de hem sporumuzu yapıp hem okulumuzu okuyup ikisini bir arada yapabiliriz. Biz ailelerimize bunu gösteriyoruz. Hem dünya, olimpiyat şampiyonu olup hem de yüksek lisans yaptım. Spor çocuğu hem ahlaki hem ruhsal hem de eğitim açısından kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ailelerimizin bunun bilincinde olması lazım. Gençlerimizle birlikte olup, onlarla antrenman yapacağız’’ şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Mansur Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü'nde şampiyonluk kazanmış sporcular fotoğraf çektirirken, Başkan Yavaş’a şampiyon sporcuların imzaladığı bir milli forma hediye edildi. Programın sonunda ise, Veli Erdem Karakülah bir konser verdi.