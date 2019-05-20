Şampiyonlar Ekinci’yi ziyaret etti

Satranç Yıldız Kızlarda Kırıkkale’de yapılan Grup müsabakalarından birinci ve Karaman'da yapılacak Satranç Türkiye Şampiyonasında Sorgun’u temsil edecek öğrenciler ile birlikte Sivas'ta yapılan Atletizm Yıldız Kızlar dalında grup birincisi olan ve Türkiye Şampiyonasında Sorgun’u temsil edecek Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Ekinci, spora ve sporcuya her zaman destek olacağını söyledi.