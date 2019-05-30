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Şampiyonlar buluştu

YOZGAT’ta okul sporları kapsamında bir çok branşta başarılı olan Ticaret Meslek Lisesi sporcuları elde ettikleri bu başarıyı semaverde çay içerek kutladılar.

Şampiyonlar buluştu

YOZGAT’ta okul sporları kapsamında bir çok branşta başarılı olan Ticaret Meslek Lisesi sporcuları elde ettikleri bu başarıyı semaverde çay içerek kutladılar.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Şampiyonlar buluştu

Ticaret Meslek Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Abdullah Ceylan tarafından Kent Park’a götürülen başarılı sporcular hem başarılarını kutladılar hem de okul stresini üzerlerinden attılar. 2018 - 2019 Okul Sporlar Yozgat İl şampiyonu olan ve Türkiye Şampiyonalarına katılan Ticaret Meslek Lisesi Güreş, Hentbol, Futsal, Bocce, Oryantiring, Bowling, Dart, Bilek Güreşi sporcularını Kent Park’ta buluşturan Beden Eğitim Öğretmeni Abdullah Ceylan, burada tüm sporcuları ile sohbet edip başarılarından dolayı onları kutladı.

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