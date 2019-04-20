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Şampiyonlar belli oluyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar sonrasında şampiyon olan takımlar belli olacak.

Şampiyonlar belli oluyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar sonrasında şampiyon olan takımlar belli olacak.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Şampiyonlar belli oluyor

İki hafta önce Bölgesel Amatör Lig’de ilk şampiyonluğunu ilan eden takım Yozgatspor olmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Birinci Grup’ta Ağrıspor, İkinci Grup’ta Şarkışla Belediyespor, Üçüncü Grup’ta Kelkit Belediye Hürriyetspor, Yedinci Grup’ta Bulancak Belediye Oğuzhanspor, Sekizinci Grup’ta Somaspor ve Dokuzuncu Grup’ta Belediye Derincespor geçtiğimiz hafta şampiyonluklarını ilan etmişlerdi. Beşinci, Altıncı, Onuncu ve On Birinci gruplarda şampiyon olacak takımlar bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar sonunda belli olacak. Beşinci Grup’ta Metcem Silifke Belediyespor ile Aksaray Belediyespor şampiyonluk için çekişiyor. Bu hafta iki takım Silifke’de karşı karşıya gelecek. Lider Metcem Silifke Belediyespor’un sahadan puan yada puanlarla ayrılması durumunda şampiyonluk turu atan taraf olacak. Aksaray Belediyespor’un galibiyeti durumunda ise ikili averaja bakılacak. Altıncı Grup’ta lider Akşehirspor deplasmanda Ankara DSİ takımı karşısında alacağı beraberlik yada galibiyet durumunda şampiyon olacak. En yakın takipçisi Çubukspor ise Karaman Belediyespor’u konuk edecek sahadan galibiyet ile ayrılmasının ardından liderin puan kaybetmesini bekleyecek. Onuncu Grup’ta ise Alemdağspor deplasmanda Bursa Zaferspor’u yenmesi durumunda şampiyon olacak. En yakın takipçisi Hendekspor ise deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. On Birinci Grup’ta lider Modefenspor ligin son haftasında Kavaklıspor’u konuk edecek. Sahadan üç puan ile ayrılması durumunda şampiyon olacak. Eğer bir puan yada mağlubiyet ile ayrılması durumunda en yakın takipçileri olan Edirnespor ile Yeşilköyspor’un alacakları sonuçları bekleyecek.

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