Şampiyonlar belli oldu

60 ilden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Oryantring yarışmalarında Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkına dağılan yarışmacılar ellerindeki haritalar ile yönlerini birbirlerinden önce bulmaya çalıştılar. Yapılan yarışmalar sonucunda Çiğdem Batubey Ortaokulu, küçük kızlarda ise Başöğretmen Ortaokul’u Türkiye şampiyon olurken, Yıldız erkeklerde B.Ü Özel Ayşe Bala Ortaokulu, Yıldız kızlarda ise Barış Manço Ortaokulu Türkiye şampiyonluğuna uzandı. Ferdi müsabakalarda da küçük erkeklerde Mete Furkan Gülcan, küçük kızlarda Melisa Demirkazık, yıldız erkeklerde Mehmet Deniz Alten, yıldız kızlarda ise Buse Açıl Türkiye şampiyonu oldu. Yapılan yarışmalar sonrasında dereceye giren takım ve sporcular kupaları ile madalyalarını düzenlenen tören ile aldılar.