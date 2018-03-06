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Şampiyonlar belli oldu

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler kız erkek Hentbol Grup müsabakalarında şampiyon takımlar belli oldu.

Şampiyonlar belli oldu

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler kız erkek Hentbol Grup müsabakalarında şampiyon takımlar belli oldu.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Şampiyonlar belli oldu

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleşen turnuvaya 17 il takımı katıldı. Erkeklerde üç kızlarda ise iki grupta okullar birbirlerini geçebilmek için yarıştılar. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Erkekler A Grubunda Turhal Mimarsinan Ortaokulu şampiyonluk turu atarken, Özel Küçük Prens Ortaokulu ikinci, Boğazlıyan İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. B Grubunda Ankara Kuvayi Milliye Ortaokulu şampiyon olurken, Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, Giresun Mehmet Gürel Ortaokulu ise üçüncü oldu. C Grubunda Kırşehir Sırrı Kardeş Ortaokulu şampiyon olurken, Samsun Tekkeköy Ortaokulu ikinci, Antalya Varsak Şelale Ortaokulu ise üçüncü oldu. Kızlarda ise A grubunda Ankara Kuvayi Milliye Ortaokulu şampiyon olurken B grubunda ise Tokat Turhal Mehmet Akif Orta Okulu şampiyon oldu.

Kızlarda ikinci ve üçüncü olan takımlar bu gün oynanacak olan müsabakalar sonucunda belli olacak.

Gruplarını birinci olarak bitiren takımlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

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