Şampiyonlar belli oldu

Okul Sporları Yıldız Kızlar Futsal müsabakaları oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda Saraykent Ozan Şehit Necati Binelçi Ortaokulu birinci olurken, Saraykent Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Saraykent Ortaokulu da üçüncülükle yetindi.

Yıldız erkeklerde ise gruplarında birinci olan takımlar final gurubunda mücadele etti. Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yozgat Atatürk Ortaokulu ile birlikte rakiplerini geride bırakıp, finalde karşı karşıya geldi.

Yozgat Rasim Kayhan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya öğrenciler ile birlikte sporcuların velileri de ilgi gösterdi.

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yıldızlar futsal takımı, Yozgat Atatürk Ortaokulu takımını yenerek il şampiyonu oldu.