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Şampiyonlar belli oldu

02 Ocak 2017 Pazartesi 04:22
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Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası yıldız kız ve erkek futsal müsabakasında şampiyonluk turunu Sarıkaya ve Sorgun temsilcileri attı.

Şampiyonlar belli oldu
Okul Sporları Yıldız Kızlar Futsal müsabakaları oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda Saraykent Ozan Şehit Necati Binelçi Ortaokulu birinci olurken, Saraykent Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Saraykent Ortaokulu da üçüncülükle yetindi. 
Yıldız erkeklerde ise gruplarında birinci olan takımlar final gurubunda mücadele etti. Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yozgat Atatürk Ortaokulu ile birlikte rakiplerini geride bırakıp, finalde karşı karşıya geldi. 
Yozgat Rasim Kayhan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya öğrenciler ile birlikte sporcuların velileri de ilgi gösterdi. 
Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yıldızlar futsal takımı, Yozgat Atatürk Ortaokulu takımını yenerek il şampiyonu oldu.
Şampiyon olan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Futsal erkek takımı ile Saraykent Ozan Şehit Necati Binelçi Ortaokulu Futsal kız takımı grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler.

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