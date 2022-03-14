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Şampiyonlar belli oldu

Yozgat’ta Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen küçük kız ve erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:26
Şampiyonlar belli oldu

Celal Atik Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda şampiyon olmak isteyen takımlar oldukça çekişmeli maçlar çıkardılar. Heyecanlı ve seyir zevki yüksek olan müsabakalarda kızlarda tüm rakiplerini geride bırakan Akdağmadeni 75. yıl Cumhuriyet Ortaokulu il birincisi oldu. Erkeklerde ise tüm rakiplerini yenerek finale kadar yükselen Özel Yozgat Akedemi Çizgi Ortaokulu ile Merkez Cumhuriyet Ortaokulu final müsabakasında karşı karşıya geldiler. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka sonrasında Merkez Cumhuriyet Ortaokulu’nu mağlup eden Özel Yozgat Akedemi Çizgi Ortaokulu il birincisi oldu. Merkez Cumhuriyet Ortaokulu ikinci olurken, Merkez Ortaokulu ise üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlara Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Özgür Akgün, Celal Atik Spor Salonu Müdürü Abiden Eraslan ve Antrenörler kupa ve madalyalarını verdi. Kızlarda şampiyonluk ipini göğüsleyen Akdağmadeni 75. yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile erkeklerde şampiyonluk ipini göğüsleyen Özel Yozgat Akedemi Çizgi Ortaokulu Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. 

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