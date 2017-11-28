Şampiyonlar belli

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen turnuvaya 2006-2011 aralığında doğumlu sporcular katıldı. 87 öğrencinin katıldığı turnuva oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Eleme usulüne göre yapılan turnuvada 2006 doğumlularda Belinay Uzun birinci, Elif Kara ikinci, Beliz Çapanoğlu ise üçüncü oldu. 2007 doğumlularda Elif Tuana Sargın birinci oldu. 2008 doğumlularda Berra Beril Bakan birinci, Büşranur Türksoy ikinci, Elif Atalay ise üçüncü oldu. 2009 doğumlu erkeklerde Umut Efe Demir birinci, Özgür Özkan ikinci, Türkay Yılmaz ise üçüncü oldu. 2009 doğumlu kızlarda Elanur Tokat birinci, Ebru Uğur ikinci, Beyza Çetin ise üçüncü oldu. 2010 erkeklerde Erkan Demir birinci, Kerem karaca ikinci, Metehan Başkal üçüncü olurken, kızlarda ise Çisem Duran birinci, Berra Dişli ise ikinci oldu. 2011 erkeklerde Durak Avcı birinci, Osman Talha Yıldırım ikinci, Ahmet Abdullah Demir ise üçüncü olurken, kızlarda da Elif Tefik birinci oldu.

Turnuvada dereceye girenlerden 12 öğrenci yarı yıl tatilinde Antalya Kemer’de düzenlenecek olan Türkiye yaş gurupları turnuvasında Yozgat’ı temsil edecek.