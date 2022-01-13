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Şampiyondan ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yozgatlı Milli Sporcu Beytullah Kayışdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:19
Şampiyondan ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Öğretmenliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Yozgatlı Milli Güreşçi Beytullah Kayışdağ, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet İnan da hazır bulundu. Kariyerinde Dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan,  ASKİspor kulübü güreşçilerinden milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, son olarak 24-26 Aralık 2021 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 97 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha eklemişti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, milli güreşçi Beytullah Kayışdağ’ı elde ettiği başarısından dolayı tebrik etti. Mili güreşçi ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karadağ,  ‘’Milli güreşçimiz son olarak Sakarya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 97 kiloda Türkiye Şampiyonu olmuş ve Altın Madalya alarak bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Milli güreşçimizi inşallah Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz. Hemşehrimiz ve öğrencimiz Beytullah Kayışdağ’ı bir kez daha tebrik ediyor,  bundan sonraki öğrencilik ve spor hayatında başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
Ziyarette Rektör Prof. Dr. Karadağ, günün anısına milli güreşçi Beytullah Kayışdağ’a hediye takdim etti.

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