Şampiyondan ziyaret

Kick-Boks Genç Kadın Milli Takım sporcusu Betül Zararsız, önümüzdeki ay içerisinde Milli takım ile katılacağı Avrupa şampiyonası öncesinde il yöneticilerini ziyaret ediyor. Ziyaretlerine Yozgat Valisi Ziya Polat ile başlayan şampiyon sporcu 5-15 Kasım tarihleri arasında Karadağ’da gerçekleştirilecek olan Avrupa şampiyonasında hem Türkiye’yi hem de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Avrupa şampiyonası öncesinde başarı dileğinde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat ise turnuvada Betül Zararsız’dan derece beklediklerini ifade etti.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick-Boks takımının sporcusu olan Betül Zararsız daha önce 55 kiloda milli takım seçmelerine katılmış ve kendi kategorisinde şampiyon olarak genç kadın milli takımına seçilmeye hak kazanmıştı. Zararsız, 5-15 Kasım tarihleri arasında Karadağ’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonasında Türk Milli takımımız adına müsabakalara çıkacak.