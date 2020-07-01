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Şampiyondan ziyaret

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’ni engelli masa tenisinde birçok derecesi bulunan Enes Ufuk Altın ziyaret etti.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:50
Şampiyondan ziyaret

 Birçok turnuvada dereceler alan Kocaeli'nde yaşayan 22 yaşındaki engelli masa tenisi sporcusu Enes Ufuk Altın Gençlik Merkezini ziyaret ederek Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ile sohbet etti. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ile spor ve gençlik üzerine sohbet edip, gençlik merkezimizde gerçekleştirilen faaliyet ve projeler hakkında bilgi alan genç sporcu, engelli bireylerin devletimizin de desteğiyle spor alanında üstün başarılar elde ettiğini dile getirdi. 

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Şampiyondan Ziyaret
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