Şampiyondan ziyaret

Birçok turnuvada dereceler alan Kocaeli'nde yaşayan 22 yaşındaki engelli masa tenisi sporcusu Enes Ufuk Altın Gençlik Merkezini ziyaret ederek Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ile sohbet etti. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ile spor ve gençlik üzerine sohbet edip, gençlik merkezimizde gerçekleştirilen faaliyet ve projeler hakkında bilgi alan genç sporcu, engelli bireylerin devletimizin de desteğiyle spor alanında üstün başarılar elde ettiğini dile getirdi.