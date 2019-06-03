Şampiyondan Valiye forma

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan hemşerimiz Atakan Yüksel, Vali Kadir Çakır’ı ziyaretinde, güreş milli takımı tişörtü hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, Avrupa Şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutup Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çektirdiğinden dolayı Atakan Yüksel’e teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.