Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1372.98
ALTIN
503.93
DOLAR
8.6978
STERLİN
12.0137
EURO
10.3211

Şampiyona öncesinde ziyaret

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonasına Akdağmadeni Belediyespor’un 8 sporcusu da katılarak Yozgat’ı temsil edecekler.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:11
Şampiyona öncesinde ziyaret

Akdağmadeni Belediyespor Wushu takımı Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Wushu Türkiye Şampiyonası öncesinde Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret ettiler. 12 Temmuz tarihinde sona erecek olan Türkiye Şampiyonası öncesinde ilk olarak Kaymakam İrem Baha Yağan’ı ziyaret eden sporcular Yağan’a kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiler. Kaymakam Yağan ise Sakarya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Pandemi önlemlerinin alındığı Sakarya’da mindere çıkacak olan Sorgun Belediyesporlu erkek ve kadın sporcular wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek. Turnuva öncesinde Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ı da ziyaret eden Antrenörler Tayfun Öztürk, Taner Öztürk ve sporcular Akdağmadeni’ni turnuvada en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi. Spora ve Sporcuya her zaman destek veren, gençlerin kendilerini farklı spor branşlarda geliştirerek başarılı olmaları için daima yanlarında olan Belediye Başkanı Yalçın, sporculara başarılar dileyerek ‘’Benim gözümde turnuvaya katılacak seviyeye gelmeniz büyük bir özveriyle antrenmanlarınıza devam edip kendinizi geliştirmeniz en büyük başarıdır. Türkiye Şampiyonasında da büyük bir mücadeleyle ilçemizi gururla temsil edeceğinizden eminim. Değerli Antrenörlerimize ve kıymetli sporcularımıza başarılar diliyorum’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Şampiyona öncesinde Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okçularımız Samsun yolcusu
Okçularımız Samsun yolcusu
Köse gençleri hayran kaldı
Köse gençleri hayran kaldı
Yozgatspor’dan çağrı
Yozgatspor’dan çağrı
SORGED Harekette
SORGED Harekette
YOZGAT’IN MiLLi GURURU
YOZGAT’IN MiLLi GURURU
Yüzme havuzunda kayıtlar başladı
Yüzme havuzunda kayıtlar başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim