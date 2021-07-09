Şampiyona öncesinde ziyaret

Akdağmadeni Belediyespor Wushu takımı Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Wushu Türkiye Şampiyonası öncesinde Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret ettiler. 12 Temmuz tarihinde sona erecek olan Türkiye Şampiyonası öncesinde ilk olarak Kaymakam İrem Baha Yağan’ı ziyaret eden sporcular Yağan’a kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiler. Kaymakam Yağan ise Sakarya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Pandemi önlemlerinin alındığı Sakarya’da mindere çıkacak olan Sorgun Belediyesporlu erkek ve kadın sporcular wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek. Turnuva öncesinde Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ı da ziyaret eden Antrenörler Tayfun Öztürk, Taner Öztürk ve sporcular Akdağmadeni’ni turnuvada en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi. Spora ve Sporcuya her zaman destek veren, gençlerin kendilerini farklı spor branşlarda geliştirerek başarılı olmaları için daima yanlarında olan Belediye Başkanı Yalçın, sporculara başarılar dileyerek ‘’Benim gözümde turnuvaya katılacak seviyeye gelmeniz büyük bir özveriyle antrenmanlarınıza devam edip kendinizi geliştirmeniz en büyük başarıdır. Türkiye Şampiyonasında da büyük bir mücadeleyle ilçemizi gururla temsil edeceğinizden eminim. Değerli Antrenörlerimize ve kıymetli sporcularımıza başarılar diliyorum’’ dedi.