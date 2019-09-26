ŞAMPiYON YOZGATLI

Tayland'ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Milli halterci hemşehrimiz Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanıp, şampiyon oldu. Rıza Kayaalp’ten sonra Dünya Şampiyonu olan ikinci sporcumuz oldu. Şaziye Erdoğan, şampiyonaya yoğun bir programla hazırlandığını, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini söyledi. Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı dinlettiği için mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi. Federasyon başkanı Tamer Taşpınar ise, Şaziye Erdoğan'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti. Erdoğan, Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.