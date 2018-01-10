Şampiyon, yine şampiyon

Küçük kızlarda ise ikincilikle yetinen Şefaatli Fatih Ortaokulu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek takımları, okulda düzenlenen kupa töreni etkinliği ile karşılandı.

Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un da hazır bulunduğu törende Okul Müdürü Mustafa Ünalan, öğretmenlerini ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutladı, Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Sarıkaya’yı ödüllendirdi.

Kaymakam Yücel Erdem ise, sporcuları öğretmenleriyle birlikte makamında kabul etti. Kaymakam Erdem, İl Birinciliği ve İkinciliğini elde eden öğretmen ve öğrencileri, başarılarından dolayı kutlayıp, Türkiye şampiyonası elemelerinde de başarı diledi.

