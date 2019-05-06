Şampiyon Yenimahalle

Tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atan Yenimahalle Belediyespor bir üst tura adını yazdırdı. Ankara Yenimahalle Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor, Kırşehir Mucurspor, Yeni Amasyaspor, Erzincan Enerji Belediyespor, Tokat Erbaa Güreş İhtisas Spor Kulübü takımlarının katılımı ile Yozgat’ta gerçekleştirilen U19 Türkiye şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında, kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan Ankara Yenimahalle Belediyespor ile Kırıkkale Yahşihanspor karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi Yenimahalle Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor karşısında müsabakayı zorlanmadan kazandı. Rakibini 3-0 yenen Ankara Yenimahalle Belediyespor şampiyonluk turu atan taraf oldu. Müsabaka sonunda sevinç gösterilerinde bulunan Ankara temsilcisi Antrenörlerini havaya atarak sevindiler.