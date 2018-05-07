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ŞAMPiYON TUZKAYA

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Yozgat Belediyespor ile 4-4 berabere kalan Tuzkayaspor şampiyonluk turu attı.

ŞAMPiYON TUZKAYA

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Yozgat Belediyespor ile 4-4 berabere kalan Tuzkayaspor şampiyonluk turu attı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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ŞAMPiYON TUZKAYA

Ligin son haftasında lider Tuzkayaspor üç puan gerisindeki Yozgat Belediyespor ile Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada uzatma dakikalarına 4-3 önde giren Tukzayaspor 90’ınca dakikada kalesinde gördüğü penaltı golü ile durum 4-4’e gelmesine karşılık şampiyonluk turu atan taraf oldu. Daha önce A grubunda şampiyonluğunu garantileyen ve Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine çıkan Çekerek Belediyespor’un ardından Tuzkayaspor’dan bir üst lige yükselen ikinci takım oldu. Tuzkayaspor kulüp başkanı Kadir Arslan, şampiyonluk parolası ile başladıkları sezonda mutlu sona ulaşan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Ligin en güçlü grubunda mücadele ettiklerini vurgulayan Arslan, ‘’Gerçekten şampiyonluğu hak eden bir ekip oluşturduk ve ligin başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Şampiyonluğu hak eden taraf bizdik ve şampiyonluk turunu da attık. Önümüzdeki sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edeceğiz. Takımımı ve teknik ekibimi kutluyorum’’ dedi. 

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