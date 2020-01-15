Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121423
ALTIN
293.081
DOLAR
5.8833
STERLİN
7.6599
EURO
6.5476

Şampiyon takımlara Malzeme Desteği

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atan Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’na malzeme desteğinde bulunuldu.

Şampiyon takımlara Malzeme Desteği

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atan Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’na malzeme desteğinde bulunuldu.

15 Ocak 2020 Çarşamba 03:39
Şampiyon takımlara Malzeme Desteği

Tüm rakiplerini yenerek final müsabakasında Kadışehri Gümüşsu Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu rakibini yenerek şampiyonluk turu atmış ve Yozgat’ı Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanmıştı. Yapılan müsabakalar sonrasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı makamında ziyaret eden Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’na İl Müdürü Parlak çeşitli spor malzemeleri desteğinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarından Boğazlıyan temsilcisine başarı dileğinde bulunarak, ‘’Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak temin ettiğimiz spor malzemelerini imkanlar ölçüsünde okul sporlarına katılan takımlarımız başta olmak üzere dağıtıyoruz. Voleybolda il şampiyonu olan Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’na Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak malzeme desteğinde bulunduk’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Şampiyon Takımlara Malzeme Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzmede Bil Koleji farkı
Yüzmede Bil Koleji farkı
PLAY-OFF TARiHi NETLEŞTi
PLAY-OFF TARiHi NETLEŞTi
Güreş il seçmeleri yapıldı
Güreş il seçmeleri yapıldı
Şefaatli Basketbolu sevdi
Şefaatli Basketbolu sevdi
Yengeden bir madalya daha
Yengeden bir madalya daha
Güreşte tutulmuyoruz
Güreşte tutulmuyoruz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim