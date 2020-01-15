Şampiyon takımlara Malzeme Desteği

Tüm rakiplerini yenerek final müsabakasında Kadışehri Gümüşsu Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu rakibini yenerek şampiyonluk turu atmış ve Yozgat’ı Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanmıştı. Yapılan müsabakalar sonrasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı makamında ziyaret eden Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’na İl Müdürü Parlak çeşitli spor malzemeleri desteğinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarından Boğazlıyan temsilcisine başarı dileğinde bulunarak, ‘’Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak temin ettiğimiz spor malzemelerini imkanlar ölçüsünde okul sporlarına katılan takımlarımız başta olmak üzere dağıtıyoruz. Voleybolda il şampiyonu olan Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu’na Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak malzeme desteğinde bulunduk’’ dedi.