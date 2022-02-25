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Şampiyon sporculardan ziyaret

Antalya Kemer'de düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 3 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye 2'nciliği, 5 Türkiye 3'ncülüğü kazanarak Yozgat’ı gururlandıran Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret ettiler.

25 Şubat 2022 Cuma 00:51
Şampiyon sporculardan ziyaret

Turnuvaya katılan 14 sporcudan Aleyna Kırıksoku, Hatice Kırıksoku ve  Rabia Karadaş Türkiye Şampiyonu, Mikail Uzel Türkiye ikincisi, Şeymanur Bostan, Ömer Kütük, Dilara Badur, Mustafa Süzgen ve Levent Uzel turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladılar. Ak Konak'ta sporcuları ve Antrenör ile  bir araya gelen Belediye Başkanı Yalçın sporcularla tek tek ilgilenerek turnuvayı değerlendirdi. Akdağmadeni Belediyesi olarak sporcuların kendilerini geliştirmeleri için desteklerinin devam edeceğini bildiren Yalçın, ‘’İlimizi ve ilçemizi başarılı bir şekilde temsil eden değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren Tayfun Öztürk ve Taner Öztürk hocalarımıza Halk Eğitim Müdürümüz Ayhan Karabulut ve sizlerin arkasında duran velilerimize teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiniz. Akdağmadeni Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 

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