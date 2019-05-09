Şampiyon Sarıkaya Belediyesi

Sarıkaya Spor Salon’unda oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Tüm rakiplerini yenen Sarıkaya Belediyesi şampiyon olurken, ikinci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, üçüncü Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi ve dördüncü ise Sarıkaya Devlet Hastanesi oldu. Turnuvaya katılan bütün takımları tebrik eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, geleneksel hale getirdikleri kurum arası Voleybol Başkanlık kupası turnuvasının oldukça heyecanlı geçtiğini söyledi. Turnuvada şampiyon olan takımın Sarıkaya Belediyesi olmasından dolayı da ayrıca mutlu olduğunu vurgulayan Açıkel, kurumlar arası birlik ve beraberliği pekiştiren bu tip turnuvaların devam edeceğini sözlerine ekledi. Açıkel, Ayrıca turnuva boyunca hakemlik yapan Yunus Emre Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Mutlu ve Gençlik Spor Müdürü Ahmet Taşdemir’e katkılarından dolayı teşekkür etti.