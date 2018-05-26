Şampiyon Sarıkaya Adliyesi

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvası oldukça çekişmeli geçti. Yapılan yarı final müsabakaları sonrasında Finalde Sarıkaya Adliyesi ile Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Sarıkaya Adliyesi şampiyonluk turu attı. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı.