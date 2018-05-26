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Şampiyon Sarıkaya Adliyesi

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakan Sarıya Adliyesi şampiyonluk turu attı.

Şampiyon Sarıkaya Adliyesi

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakan Sarıya Adliyesi şampiyonluk turu attı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Şampiyon Sarıkaya Adliyesi

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvası oldukça çekişmeli geçti. Yapılan yarı final müsabakaları sonrasında Finalde Sarıkaya Adliyesi ile Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Sarıkaya Adliyesi şampiyonluk turu attı. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. 

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