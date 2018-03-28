Şampiyon olacağız

Yozgatspor Altyapı Antrenörü Nihat Tinel, U19 futbol takımlarının ligde namağlup olarak lider olduğunu hatırlattı.

Cumartesi günü şampiyonluk yarışı içerisinde oldukları Yemenoğlu Bozokspor ile çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını vurgulayan Tinel, ‘’Yozgatspor olarak Yemenoğlu Bozokspor ile şampiyonluk yarışı içerisine girdik. Ligin son haftasına girildi ve güçlü rakibimiz ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Kazanan tarafın şampiyonluk turu atacağı müsabakaya Yozgatspor olarak biz çok iyi hazırlanıyoruz. Haftalardır biz bu müsabakayı bekliyoruz. Şuanda U19 liginde lider durumundayız. Rakibimiz maç eksiği ile 3 puan gerimizde bulunuyor. İki takımda şampiyonluk istiyor. Bu nedenle çok zor ve zevkli geçecek olan bu müsabakada gülen tarafın bizim olacağımıza inancımız tam. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz’’ dedi.