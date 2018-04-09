Şampiyon Nevşehir

Üç takımın şampiyonluk yarışında Beşinci Grup’ta son haftada lider Nevşehirspor deplasmanda Ceyhanspor’u 3-1 yenerek şampiyonluk turu atarken, Nevşehirspor ile aynı puana sahip Aksaray Belediyespor ise konuk ettiği Talasgücü Belediyespor’u 6-1 yendi. İkili averajdan dolayı ligi ikinci sırada tamamlayan Aksaray Belediyespor şampiyonluk umutlarını önümüzdeki sezona bıraktı. Ligde bir başka şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Kayseri Şekerspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Kadirli Demirspor Kürkçüler Amatörspor’a 2-0 yenilirken, Kilis Belediyespor ise Arsuz Karaağaçspor’u 3-1 yenerken ligden düşmeyi garantileyen iki takım Azatlıspor ise Belen Belediyespor’u 7-1 yenerek ligdeki ilk puanını da aldı.