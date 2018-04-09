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Şampiyon Nevşehir

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta ligin son haftasında rakiplerini geride bırakan Nevşehirspor şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyon Nevşehir

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta ligin son haftasında rakiplerini geride bırakan Nevşehirspor şampiyonluk ipini göğüsledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Şampiyon Nevşehir

Üç takımın şampiyonluk yarışında Beşinci Grup’ta son haftada lider Nevşehirspor deplasmanda Ceyhanspor’u 3-1 yenerek şampiyonluk turu atarken, Nevşehirspor ile aynı puana sahip Aksaray Belediyespor ise konuk ettiği Talasgücü Belediyespor’u 6-1 yendi. İkili averajdan dolayı ligi ikinci sırada tamamlayan Aksaray Belediyespor şampiyonluk umutlarını önümüzdeki sezona bıraktı. Ligde bir başka şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Kayseri Şekerspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Kadirli Demirspor Kürkçüler Amatörspor’a 2-0 yenilirken, Kilis Belediyespor ise Arsuz Karaağaçspor’u 3-1 yenerken ligden düşmeyi garantileyen iki takım Azatlıspor ise Belen Belediyespor’u 7-1 yenerek ligdeki ilk puanını da aldı. 

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