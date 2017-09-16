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Şampiyon Kocaeli

Yozgat Bozok Stadı'nda oynanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 2'inci tur eleme müsabakaları finalinde rakibini 6-0 yenen Kocaeli temsilcisi Harp-İşspor final grubuna yükseldi.

Şampiyon Kocaeli

Yozgat Bozok Stadı'nda oynanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 2'inci tur eleme müsabakaları finalinde rakibini 6-0 yenen Kocaeli temsilcisi Harp-İşspor final grubuna yükseldi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 15:48
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Şampiyon Kocaeli

Yozgat Bozok Stadında oynanan ilk tur elemelerinde sahaya yeterli oyuncusu bulunmaması nedeniyle 10 kişi ile çıkmak zorunda kalan Erzincan Gençlikspor, rakibi Eruh Sağlıkspor'u 6-1 yenerek, adını finale yazdırdı. Geçen sezonun Türkiye Şampiyonu Kocaeli Harp-İş takımı ise Konak Belediyespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek finale kaldı. Bozok Stadı'nda oynanan final maçında Kocali Harp-İşspor, rakibinin sahaya 10 kişi çıkması nedeniyle bir oyuncusunu sahaya sürmeyerek, sahadaki oyuncu sayılarını eşitledi. İlk maçında rakibinin filelerini 6 kez havalandıran Erzincan Gençlikspor takımı, finalde kalesinde 6 gol görüp, elendi. Maçtan 6-0 galibiyetle ayrılan Kocale temsilcisi Harp-İşspor ise final grubuna yükselen 8 takımdan birisi oldu.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Kocaeli Har-İşspor Başkanı Adnan Zorer, hedeflerinin geçen yıl kazandıkları Türkiye Şampiyonluğu unvanını bu yıl da korumak olduğunu söyledi. Başkan Zorer, Kadınlar 2'inci Ligi Birinci Grupta geçen sezon birinci lige son maçı kaybedip çıkamadıklarını hatırlatarak, "Bu sezon önce Genç Kızlarda Türkiye Şampiyonluğu kupasını bir kez daha müzemize götürmek istiyoruz. A takımımızın ise lig şampiyonu olup, önümüzdeki sbezondan itibaren birinci ligde mücadelesini sürdürmesi için çalışıyoruz" dedi.
GOL KRALI
Yozgat'ta oynanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 2'inci tur eleme müsabakalarında, geçen sezon 2. Lig Birinci grupta attığı 13 golle gol kralı olan Ebru Atıcı damga vurdu. Oynadığı futbol ile eleme müsabakalarında dikkatleri çeken Ebru Atıcı, takımının tur atlamasında da önemli rol oynadı. Takımının attığı 8 golden 4'ünü kaydeden Ebru Atıcı, aynı zamanda A takımda da forma giyiyor.
 

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