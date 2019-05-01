Şampiyon Kaymakam Kemal Bey

10 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi Şampiyon olurken, Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu ikinci, Meslek Yüksek Okulu ile Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu ise üçüncülüğü paylaştı. Fair-Play ödülünü ise Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü aldı. Turnuva sonrasında yapılan kupa töreninde konuşan Kaymakam Sinanoğlu turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Sinanoğlu, ‘’Bu turnuva vesilesiyle bir kez daha Milli Şehit Kaymakam Kemal Beyi rahmetle anıyoruz. Boğazlıyan’dan milletimize atılan iftirayı, sözde soykırım iddialarını, ret ediyoruz. Milletimizin tarih önünde başı dik alnı açıktır’’ dedi.