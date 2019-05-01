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Şampiyon Kaymakam Kemal Bey

BOĞAZLIYAN Kaymakamlığı ile Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in şahadetinin 100’uncü yılını nedeniyle düzenlenen Voleybol turnuvasında şampiyon Kaymakam Kemal Bey Lisesi oldu.

Şampiyon Kaymakam Kemal Bey

BOĞAZLIYAN Kaymakamlığı ile Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in şahadetinin 100’uncü yılını nedeniyle düzenlenen Voleybol turnuvasında şampiyon Kaymakam Kemal Bey Lisesi oldu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Şampiyon Kaymakam Kemal Bey

10 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi Şampiyon olurken, Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu ikinci, Meslek Yüksek Okulu ile Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu ise üçüncülüğü paylaştı. Fair-Play ödülünü ise Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü aldı. Turnuva sonrasında yapılan kupa töreninde konuşan Kaymakam Sinanoğlu turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Sinanoğlu, ‘’Bu turnuva vesilesiyle bir kez daha Milli Şehit Kaymakam Kemal Beyi rahmetle anıyoruz. Boğazlıyan’dan milletimize atılan iftirayı, sözde soykırım iddialarını, ret ediyoruz. Milletimizin tarih önünde başı dik alnı açıktır’’ dedi.

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