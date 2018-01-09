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Şampiyon haftaya...

YOZGAT Amatör Kame Futbol U14 ligi Pazar günü oynanan müsabakalar ile devam etti.

Şampiyon haftaya...

YOZGAT Amatör Kame Futbol U14 ligi Pazar günü oynanan müsabakalar ile devam etti.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
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Şampiyon haftaya...

Bozok stadı dış sahasında oynan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Yemenoğlu Bozokspor, Yozgatspor’u 1-0 yenerken bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Gençlikspor sahaya çıkmayan Yerköyspor’u 3-0 hükmen yendi.

Bu müsabakalar sonrasında şampiyonluk turu 13 Ocak tarihine kaldı. Sorgun Gençlikspor ile Yemenoğlu Bozokspor arasında oynanacak olan müsabaka sonrasında U14 şampiyonu belli olacak. Bu müsabakada Yemenoğlu Bozokspor’un kazanması veya müsabakayı berabere tamamlaması durumunda U14 şampiyonu olacak. Sorgun Gençlikspor’un ise galibiyeti ile sonuçlanması durumunda şampiyonluk turunu atan taraf Sorgun Gençlikspor olacak.

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