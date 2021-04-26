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Şampiyon gözünü rekora çevirdi

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında Gürcistanlı rakibi Lakobi Kajaıa'yı 3-1 yenerek 10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 kez Avrupa şampiyonu olan Aleksander Karalin'e ait rekoru ele geçirmeye yöneldi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:31
Şampiyon gözünü rekora çevirdi

POLONYA'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, kendisine yeni bir hedef daha belirledi. Daha önce hedefini Olimpiyat şampiyonu olup, minderlere veda etmeyi planlayan Kayaalp, şimdi de 12 kez Avrupa şampiyonu olan Aleksander Karalin'e ait rekoru ele geçirme kararı aldı. Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 10. kez şampiyonluğa ulaşarak kendi rekorunu kıran Rıza Kayaalp, gözünü ünlü güreşçi Aleksander Karalin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırmaya dikti. Türkiye'de en fazla Avrupa şampiyonu olan Güreşçi olma unvanını elinde bulunduran Milli güreşçi Rıza Kayaalp  ‘’Ünlü güreşçi Karalin, Grekoromen stilde 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırmak. Taha Akgül serbest stilde bu büyük başarıyı yakaladı. 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon olan isim oldu. Onunla ne kadar gurur duysak az. Bende Karalin'e ait olan 12 şampiyonluk rekorunu kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum’’ dedi.

ALTIN MADALYA
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek olan 31 yaşındaki milli güreşçi, altın madalya haricindeki diğer sonuçların kendisinde hayal kırıklığına neden olacağını söyledi. Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya alabilmek için elinden geleni yapacağını kaydeden Rıza Kayaalp, ‘’Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta da altın madalya almaktır. Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. Allah nasip ederse tek hedefim o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. Altın madalya için elimden geleni yapacağım. Sonrasında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni rekorlar için mindere çıkacağım’’ diye konuştu. 2012 Londra Olimpiyatları’nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları’nda gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, kariyerinde 4 kez dünya, 10 kez Avrupa, 2 kez de Akdeniz Oyunları şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca ikişer dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile 1 kez de Avrupa ikinciliği yaşayan Rıza, 2019 yılında Çin'de düzenlenen Askeri Olimpiyat oyunlarında da Altın madalya kazandı. •SPOR SERVİSİ•
 

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Şampiyon Gözünü Rekora çevirdi
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