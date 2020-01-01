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Şampiyon erken veda etti

YOZGAT Amatör Sporun efsane ismi Kamil Kılıçaslan tarafından kurulup, yıllarca hem başkanlığını hem de antrenörlüğünü yaptığı Sarayspor, sezonu erken kapattı.

Şampiyon erken veda etti

YOZGAT Amatör Sporun efsane ismi Kamil Kılıçaslan tarafından kurulup, yıllarca hem başkanlığını hem de antrenörlüğünü yaptığı Sarayspor, sezonu erken kapattı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Şampiyon erken veda etti

Geçtiğimiz sezon Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi'inde şampiyonluk turunu atarak, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'ne terfi eden Sarayspor, umduğunu bulamadı. Yozgat Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele veren Sarayspor, oynadığı karşılaşmalarda arzuladığı puanları alamayınca son karşılaşmalarına çıkmadı. Kulüpte yalnız kalan Kulüp Başkanı Suat Selçuk, takımını gelecek sezona hazırlamak üzere yeni bir yapılanma süreci başlattı. Üst üste iki maçına çıkmayan Sarayspor, tertip komitesi kararı ile ligden ihraç edilerek, bir alt kümeye düşürüldü.

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