Şampiyon Emniyet

11 kurum takımının katılımı ile Celal Atik Spor Salon’unda üç grup halinde oynanan Voleybol müsabakalarında kendi gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar final grubunu oluşturdular. Final grubunda bütün rakiplerini yenen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk turu attı. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlar kupalarını Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’in elinden aldı.

TURNUVAYA KOLLUK

KUVETİ DAMGASI

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvasında Yozgat’ın güvenliği sağlayan kolluk kuvvetleri güvenlikte olduğu gibi sporda da başarılarını gösterdiler. Turnuvada İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk turunu atarken, İl Jandarma Komutanlığı ikinci, Adliye ise üçüncü oldu.