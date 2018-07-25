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Şampiyon Emniyet

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk turu attı.

Şampiyon Emniyet

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk turu attı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:54
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Şampiyon Emniyet

11 kurum takımının katılımı ile Celal Atik Spor Salon’unda üç grup halinde oynanan Voleybol müsabakalarında kendi gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar final grubunu oluşturdular. Final grubunda bütün rakiplerini yenen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk turu attı. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlar kupalarını Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’in elinden aldı. 
TURNUVAYA KOLLUK 
KUVETİ DAMGASI
Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvasında Yozgat’ın güvenliği sağlayan kolluk kuvvetleri güvenlikte olduğu gibi sporda da başarılarını gösterdiler. Turnuvada İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk turunu atarken, İl Jandarma Komutanlığı ikinci, Adliye ise üçüncü oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Şampiyon Emniyet
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