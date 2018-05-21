Şampiyon Elmadağ

Bozok stadında 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarında kendi gruplarını birinci sırada bitiren iki Ankara takımı Elmadağ Belediye Hasanoğluspor ile Yaşamkent İlkerspor finalde karşı karşıya geldiler. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada iki takımda birbirlerini eleyebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarının uzatma dakikalarında Elmadağ Belediye Hasanoğluspor serbest vuruştan bulduğu golle rakibini 1-0 yenerek şampiyon oldu.

RAKİPLERİNİ TESELLİ ETTİLER

Müsabaka sonrasında şampiyonluklarını kutlayan Elmadağ Belediye Hasanoğlusporlu oyuncular elendikleri için üzülen rakipleri Yaşamkent İlkersporlu oyuncuları teselli etmeye çalıştılar.

