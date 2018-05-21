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Şampiyon Elmadağ

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U15 Türkiye şampiyonası Birinci kademe müsabakalarında finalde rakibini yenen Ankara Elmadağ Belediye Hasanoğluspor şampiyonluk turu attı.

Şampiyon Elmadağ

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U15 Türkiye şampiyonası Birinci kademe müsabakalarında finalde rakibini yenen Ankara Elmadağ Belediye Hasanoğluspor şampiyonluk turu attı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Şampiyon Elmadağ

 Bozok stadında 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarında kendi gruplarını birinci sırada bitiren iki Ankara takımı Elmadağ Belediye Hasanoğluspor ile Yaşamkent İlkerspor finalde karşı karşıya geldiler. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada iki takımda birbirlerini eleyebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarının uzatma dakikalarında Elmadağ Belediye Hasanoğluspor serbest vuruştan bulduğu golle rakibini 1-0 yenerek şampiyon oldu. 
RAKİPLERİNİ TESELLİ ETTİLER
Müsabaka sonrasında şampiyonluklarını kutlayan Elmadağ Belediye Hasanoğlusporlu oyuncular elendikleri için üzülen rakipleri Yaşamkent İlkersporlu oyuncuları teselli etmeye çalıştılar. 
 

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