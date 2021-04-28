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Şampiyon coşkuyla karşılandı

POLANYA’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 5 madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan Grekoromen güreş milli takımı Ankara'ya dönüşünde coşkuyla karşılandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:32
Şampiyon coşkuyla karşılandı

 Polonya’da 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, hemşerileri tarafından ‘’Bozok Yaylasının yiğit evladı Hoş geldin’ pankartı ile karşılandı. Millileri Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ile birçok vatandaş, ellerinde bayrak ve çiçeklerle karşıladı. Polonya'da 10. kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkeme tekrardan büyük bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum, 11. kez final yaptım, 10. kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı söyletmek nasip oldu. Tabii olimpiyatlar öncesi büyük bir moral oldu ve tekrardan kendimi görmüş oldum. Rakiplerimize gözdağı vermiş olduk, bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta her şey bitmedi, önümüzde büyük bir organizasyon var. İnşallah hedefim orada altın madalya alıp ondan sonra devam edip etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Rıza Kayaalp, "Tabii ki bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok güzel bir tesisimiz var, Avrupa'nın örnek alabileceği tesislerde şu an antrenmanlarımız devam ediyor. Devletimiz olsun, kulübümüz olsun inşallah bize verilen destekleri boşa çıkarmayarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Tek eksiğim olan olimpiyat altın madalyasını da ülkemize, Ankara'mıza kazandırmak en büyük hedefimiz olacak." diyen milli güreşçi, "İnşallah önümüzdeki 3 ayı en iyi şekilde geçirip olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum. Ülkeme hayırlı uğurlu olsun, ne yapsak az diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti. Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan eşi Zeynep Yılmaz da "Çok şükür, çok mutluyum, onunla gurur duyuyorum. Her zamanki gibi yine ülkemizi gururlandırdı. Dile kolay 10 kez İstiklal Marşı'mızı söyletti, bu çok değerli bir gurur bizim için" diye konuştu. •Spor Servisi•

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Şampiyon Coşkuyla Karşılandı
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