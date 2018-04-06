Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114948
ALTIN
172.821
DOLAR
4.0424
STERLİN
5.6747
EURO
4.9465

Şampiyon Çorum

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Masa Tenisi Yıldızlar kız erkek grup birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakan Çorum Özel Pınar Ortaokulu hem kızlarda hem da erkeklerde şampiyonluk turu attı.

Şampiyon Çorum

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Masa Tenisi Yıldızlar kız erkek grup birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakan Çorum Özel Pınar Ortaokulu hem kızlarda hem da erkeklerde şampiyonluk turu attı.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
2 Okunma
Şampiyon Çorum

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda üç gün devam eden Masa Tenisi müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Erkeklerde 14 kızlarda ise 12 okul takımının mücadele ettiği Masa Tenisi turnuvasında tüm rakiplerini yenen Çorum Özel Pınar Ortaokulu şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Turnuvalar sonunda Erkeklerde Çorum Özel Pınar Orta Okulu birinci, Ankara ODDÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulu ikinci, İstanbul Fatma Gözen Eralp Ortaokulu ise üçüncü oldu. Kızlarda Çorum Pınar Ortaokulu birinci olurken, İstanbul Fatma Gözen Eralp Ortaokulu ikinci, Antalya Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.  Müsabakalar sonrasında düzenlenen törende Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Bağçeci dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini verdi. Müsabakalar sonrasında hem erkeklerde, hem de kızlarda ilk üç sırayı alan takımlar Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Engelliler Osmaniye'ye hazırlanıyor
Engelliler Osmaniye'ye hazırlanıyor
Bozokspor rövanş için gidiyor
Bozokspor rövanş için gidiyor
ŞEKERE TAViZ YOK
ŞEKERE TAViZ YOK
Tuzkaya’da hedef şampiyonluk
Tuzkaya’da hedef şampiyonluk
Mültecilerde Lig hazırlığı
Mültecilerde Lig hazırlığı
Yozgatspor son maça hazırlanıyor
Yozgatspor son maça hazırlanıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim