Şampiyon Çorum

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda üç gün devam eden Masa Tenisi müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Erkeklerde 14 kızlarda ise 12 okul takımının mücadele ettiği Masa Tenisi turnuvasında tüm rakiplerini yenen Çorum Özel Pınar Ortaokulu şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Turnuvalar sonunda Erkeklerde Çorum Özel Pınar Orta Okulu birinci, Ankara ODDÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulu ikinci, İstanbul Fatma Gözen Eralp Ortaokulu ise üçüncü oldu. Kızlarda Çorum Pınar Ortaokulu birinci olurken, İstanbul Fatma Gözen Eralp Ortaokulu ikinci, Antalya Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında düzenlenen törende Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Bağçeci dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini verdi. Müsabakalar sonrasında hem erkeklerde, hem de kızlarda ilk üç sırayı alan takımlar Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.