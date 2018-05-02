ŞAMPiYON ÇEKEREK

Sezon başında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Çekerek Belediyespor, şimdiye kadar çıktığı 5 müsabakanın tamamından sahadan galibiyet ile ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Çekerek Belediyespor Antrenörü Nevzat Uslu, sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını ve bütün rakiplerini yenerek bu mutluluğa ligin bitimine bir hafta kala ulaştıklarını söyledi. Oyuncularını ve kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Uslu, ‘’Çekerek Belediyespor olarak belirlediğimiz hedefte emin adımlar ile ilerledik. Bu hafta mutlaka puan almamız gereken Yenifakılı Gençlikspor karşısında oyuncularım çok iyi bir mücadele örneği gösterdi ve güçlü rakibimizi yenerek şampiyonluğumuzu matematiksel olarak ta ilan ettik. Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Çekerek Belediyespor taraftarlarına ve camiasına hayırlı olsun. Önümüzdeki sezon da hedefi olan bir takım olacağız’’ dedi.