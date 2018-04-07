Şampiyon bugün belli oluyor

Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor, U19 futbol liginin normal sezonunda iki defa karşılaşmış ve ikisinde de berabere kalarak şampiyon belirlenememişti. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üçüncü bir müsabakanın oynanması kararlaştırılmıştı. Bu gün üçüncü kez karşı karşıya gelecek olan Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor birbirlerini yenebilmek için mücadele edecek. Galip gelen takımın şampiyonluk turu atacağı müsabakanın normal süresi berabere bitmesi durumunda ekstra uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışları sonucunda U19 Futbol Ligi şampiyonu belli olacak.