Şampiyon bugün belli olacak

Play-Off Grubunda aynı puana sahip iki takım Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sarıkaya Belediyespor Sorgun Stadında saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın şampiyon olacağı müsabakada iki takımda iddialı. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor namağlup olarak ligin son haftasına gelirken, Sarıkaya Belediyespor ise Play-Off grubunda bütün rakiplerini yenerek zirvenin ortağı olmuştu. Bugün oynanacak olan müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan takım, Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayacak. Müsabakanın berabere bitmesi durumunda ise ikinci bir müsabaka oynanacak ve bu müsabakada şampiyon belirlenecek. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni zirvede tamamlayan takım ise Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor takımlarından biriyle Bölgesel Amatör Lige yükselme Play-Out müsabakası oynayacak.