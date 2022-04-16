ŞAMPiYON BOZOK

Şampiyonluk turu atan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Bölgesel Amatör Lige yükseldi. Bu sezon şampiyonluk parolası ile lige başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligini Şampiyon olarak tamamlayıp, Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grubu Yozgatspor’un altında bitiren Sorgun Belediyespor ile Play-Out müsabakası oynamaya hak kazandı. Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabaka oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Müsabakanın ilk dakikalarında iki takımda kontrollü oyunu tercih etti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarım saatlik bölümünden sonra iki takımda kontra ataklar ile kalelerinde gol aramaya çalıştı. İki takımda yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca soyunma odasına 0-0’lık skor ile gittiler. Müsabakanın ilk yarısında 42’inci dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor kontra atağında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen top kafalardan sekti, Yasin’in önünde kalan topa bu oyuncu gelişine sert vurdu meşin yuvarlak üstün az farkla auta çıktı. 43’üncü dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor kontra atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Umut Ezgin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu kaleciye teslim ettim. 50’inci dakikada Mehmet Topçu ceza sahasına gönderdiği topa Ömer gelişine sert vurdu top kaleciden döndü dönen topu Serhat Akdeniz tamamladı üsten auta çıktı. 60’ıncı dakikada Yozgat defansın arkasına atılan topla buluşan Burhan Beyazıt, ceza sahasına girer girmez sert vurdu top üsten az farkla auta çıktı. 63’üncü dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor kontra atağında Sorgun Belediyespor defansın arkasına atılan topla buluşan Ömer Yalçın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-0. 66’ıncı dakikaya Sorgun Belediyespor atağında topla buluşan Serdar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Yozgatspor defansına kaptırdı takımını mutlak gol den etti. 72’inci dakikada Sorgun Belediyespor atağında Yozgatspor ceza sanası içerisinde topla buluşan Onur Osman Erel’e Yozgatspor defansı müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Serdar Kılıç topu auta gönderince takımını mutlak golden etti. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgat Belediyesi Bozokspor sahadan 1-0’lık galibiyet ile ayrılırken lige namağlup şampiyon tamamladı. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne düşerken, Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Bölgesel Amatör Lige yükseldi. Müsabaka sonrasında şampiyonluk turu atan Yozgat Belediyesi Bozokspor, taraftarlarına koşarak şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonluk fotoğrafı çektiren Yozgat Belediyesi Bozokspor, daha sonra cumhuriyet alanında taraftarları ile buluştu. Şampiyon tezahüratları ile kaldığı otele uğurlanan Yozgat Belediyesi Bozokspor önümüzdeki sezon Yozgat’ı Yozgatspor ile birlikte Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek.