Şampiyon belli oldu

24 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Gedik Hasanlı Spor ve Yazılıtaş spor karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda Gedik Hasanlı kazanarak turnuvanın Şampiyonu oldu. Mamak Şehir Stadı'nda oynanan maçı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç tribünden izledi. Spor alanında çalışmalar yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Altyapıya çok önem veriyoruz. Spor okulları açarak geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Dileriz ki tesislerimizde sportif branşlarda eğitim alan genç yeteneklerin arasından da Rıza Kayaalpler, Naim Süleymanoğulları yetişir. Bugün burada Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.