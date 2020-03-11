Şampiyon belli oldu

17 Şubat tarihinde başlayan turnuvada İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarıkaya Belediyesi, Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu, 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Ziraat Bankası, Nene Hatun Ortaokulu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Özüduru Metal, Tadım Kuruyemiş, Şehit Erhan Ülkü M.T.A.L, Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu takımları şampiyonluk için mücadele etti. Sarıkaya Spor Salon’unda oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Bütün rakiplerini yenen Sarıkaya Devlet Hastanesi ile Özüduru Metal takımları final müsabakasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen final müsabakasında iki takımda 2’şer set alınca skor 2-2’ye geldi son seti Özüduru Metal takımı kazanınca şampiyonluk turu atan taraf oldu. Müsabaka sonrasında dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını alırken, Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı İdlip’te meydana gelen hain saldırı sonucu askerlerimizin şehit olmasından dolayı turnuvadan çekilmişti, Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığına ise Kahramanlık kupası verildi.