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Şampiyon Belediye

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Şefaatli Belediyesi şampiyonluk turu attı.

Şampiyon Belediye

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Şefaatli Belediyesi şampiyonluk turu attı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Şampiyon Belediye

Şefaatli Spor Salon’unda gerçekleştirilen turnuvaya 13 takım katıldı. Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan voleybol turnuvası 3 'er grupta oynandı. Grup birincilerinin karşılaştığı yarı final müsabakasında tüm rakiplerini geride bırakan iki takım Hastane ile Şefaatli Belediyesi karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 yenen Şefaatli Belediyesi şampiyonluk turunu attı. 

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