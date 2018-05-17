Şampiyon Belediye

Şefaatli Spor Salon’unda gerçekleştirilen turnuvaya 13 takım katıldı. Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan voleybol turnuvası 3 'er grupta oynandı. Grup birincilerinin karşılaştığı yarı final müsabakasında tüm rakiplerini geride bırakan iki takım Hastane ile Şefaatli Belediyesi karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 yenen Şefaatli Belediyesi şampiyonluk turunu attı.