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Salonu dolduralım!

22 Şubat 2017 Çarşamba 06:01
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Hentbol Erkek Süper Ligi’nin yenilgisiz lideri Beşiktaş Mogaz ile karşılaşacak temsilcimiz Yozgat Bozokspor, yoğun taraftar desteğine ihtiyacı olacak. Ayrı bir önemi olan karşılaşmada Yozgat tarihi bir sınavdan geçecek.

Salonu dolduralım!
Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne ilk sezonuna rağmen dikkat çeken temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Pazar günü kendi sahasında Beşiktaş Mogaz’ı konuk edecek. Ligde şampiyonluğa emin adımlarla namağlup ilerleyen siyah beyazlılara ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen temsilcimizin taraftar desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden kırmızı siyahlı takım, ihtiyaç duyduğumuz tanıtım ve reklam konusunda da önemli bir eksikliği gideriyor.

YOZGAT İÇİN FIRSAT

Hentbol Süper Ligi’nde gözler Pazar günü Yozgat’a çevrilecek. Yozgat’ın tanıtım ve reklam konusunda eline geçirdiği fırsatı kullanması için, Beşiktaş maçına özel hazırlanması gerekiyor. Ekranlardan canlı verilecek zorlu mücadele için hentbol camiasını önemli isimlerinin de Yozgat’a gelmesi bekleniyor. Yozgat Bozokspor kulüp yönetimi Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu’nu da davet etti.

YOZGAT SINAVDAN GEÇECEK

Son yıllarda sportif alanda gergin günler geçiren Yozgat, Pazar günü oynanacak maçta tarihi bir sınav verecek. Salon sporlarına yeniden ısınmaya başlayan spor severlerin Pazar günü 15.00’de başlayacak maçta salonu doldurması bekleniyor.
Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli çağrı araçlarını kullanan kırmızı siyahlı yönetim, takım ile şehri bütünleştirmeyi hedefliyor.

ŞEHRİN TAKIMI

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligde ilk kez mücadele etmelerine rağmen, iyi bir noktada bulunduklarını ifade etti. Takımın artık şehrin bir parçası olduğunu vurgulayan Doğan, Pazar günü oynanacak maçın Yozgat açısından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İl protokolü maça beklediklerini aktaran Doğan, salonda oluşacak havanın şehir bütünlüğünü de pekiştireceğini kaydetti.

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