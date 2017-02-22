Salonu dolduralım!

Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne ilk sezonuna rağmen dikkat çeken temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Pazar günü kendi sahasında Beşiktaş Mogaz’ı konuk edecek. Ligde şampiyonluğa emin adımlarla namağlup ilerleyen siyah beyazlılara ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen temsilcimizin taraftar desteğine ihtiyacı bulunuyor.





Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden kırmızı siyahlı takım, ihtiyaç duyduğumuz tanıtım ve reklam konusunda da önemli bir eksikliği gideriyor.





YOZGAT İÇİN FIRSAT





Hentbol Süper Ligi’nde gözler Pazar günü Yozgat’a çevrilecek. Yozgat’ın tanıtım ve reklam konusunda eline geçirdiği fırsatı kullanması için, Beşiktaş maçına özel hazırlanması gerekiyor. Ekranlardan canlı verilecek zorlu mücadele için hentbol camiasını önemli isimlerinin de Yozgat’a gelmesi bekleniyor. Yozgat Bozokspor kulüp yönetimi Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu’nu da davet etti.





YOZGAT SINAVDAN GEÇECEK





Son yıllarda sportif alanda gergin günler geçiren Yozgat, Pazar günü oynanacak maçta tarihi bir sınav verecek. Salon sporlarına yeniden ısınmaya başlayan spor severlerin Pazar günü 15.00’de başlayacak maçta salonu doldurması bekleniyor.

Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli çağrı araçlarını kullanan kırmızı siyahlı yönetim, takım ile şehri bütünleştirmeyi hedefliyor.





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