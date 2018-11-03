Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723

Salona ısıtma

BOĞAZLIYAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, spor salonu ısıtma tesisatı ihalesini yaptı.

Salona ısıtma

BOĞAZLIYAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, spor salonu ısıtma tesisatı ihalesini yaptı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:18
7 Okunma
Salona ısıtma

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan ‘Spor Yap Sağlıklı Yaşa Projesi’  kapsamında yapımı öngörülen spor salonu ısıtma sistemi ihalesinin ardından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı teknik elemanları ilçeye geldi, bilgi aldı. Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün daha önce Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına sunduğu projelerle iki defa üst üste destekleme aldı. Alınan mali destek ile ilçede semt sahası, motor sporları pisti, kaykay ve paten sahası, tırmanma alanı, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, dış mekan kondisyon aletleri, dinlenme parkı gibi birçok tesisler kuruldu. 

Anahtar Kelimeler:
Salona ısıtma
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ADAYLARA HAKEMLİK EĞİTİMİ
ADAYLARA HAKEMLİK EĞİTİMİ
Amatör de zor hafta
Amatör de zor hafta
Kızlar Amasya’ya yolcusu
Kızlar Amasya’ya yolcusu
Bozokspor Ankara’yı bekliyor
Bozokspor Ankara’yı bekliyor
YOZGATSPOR TEMKİNLİ
YOZGATSPOR TEMKİNLİ
Yozgatspor’un taktiği hazır
Yozgatspor’un taktiği hazır

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim