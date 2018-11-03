Salona ısıtma

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan ‘Spor Yap Sağlıklı Yaşa Projesi’ kapsamında yapımı öngörülen spor salonu ısıtma sistemi ihalesinin ardından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı teknik elemanları ilçeye geldi, bilgi aldı. Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün daha önce Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına sunduğu projelerle iki defa üst üste destekleme aldı. Alınan mali destek ile ilçede semt sahası, motor sporları pisti, kaykay ve paten sahası, tırmanma alanı, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, dış mekan kondisyon aletleri, dinlenme parkı gibi birçok tesisler kuruldu.