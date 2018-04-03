Salon faaliyette

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, bakanlıklarının 2016 yatırım programında yer alan 250 kişilik Çandır Spor Salon’unun Aralık 2017 tarihinde kabulünün yapıldığını söyledi. Çandır Spor Salon’unda sportif faaliyetlerin başladığını dile getiren Güneşer, ‘’Öğrencilerimiz burada spor yapıyorlar. Çandır ilçe halkına ve özellikle gençliğine hizmet edecek olan spor salonumuz 250 seyirci kapasiteli. Çok amaçlı salonumuzda her türlü salon sporları faaliyetleri gerçekleştirilebilir’’ dedi.