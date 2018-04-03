Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114442
ALTIN
171.356
DOLAR
3.9724
STERLİN
5.5779
EURO
4.8837

Salon faaliyette

SPOR Bakanlığı’nın 2016 yatırım programında aldığı ve sene başında geçici kabul yapılan Çandır Spor Salon’unda öğrenciler antrenman yapmaya başladı.

Salon faaliyette

SPOR Bakanlığı’nın 2016 yatırım programında aldığı ve sene başında geçici kabul yapılan Çandır Spor Salon’unda öğrenciler antrenman yapmaya başladı.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
4 Okunma
Salon faaliyette

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, bakanlıklarının 2016 yatırım programında yer alan 250 kişilik Çandır Spor Salon’unun Aralık 2017 tarihinde kabulünün yapıldığını söyledi. Çandır Spor Salon’unda sportif faaliyetlerin başladığını dile getiren Güneşer, ‘’Öğrencilerimiz burada spor yapıyorlar. Çandır ilçe halkına ve özellikle gençliğine hizmet edecek olan spor salonumuz 250 seyirci kapasiteli. Çok amaçlı salonumuzda her türlü salon sporları faaliyetleri gerçekleştirilebilir’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Engellilerden teşekkür
Engellilerden teşekkür
Bozok Kayseri yolcusu
Bozok Kayseri yolcusu
Amatörde ilk hafta heyecanı
Amatörde ilk hafta heyecanı
U16 grup elemeleri başlıyor
U16 grup elemeleri başlıyor
OYNAYARAK KAZANMAK iSTERDiK
OYNAYARAK KAZANMAK iSTERDiK
Müsabakalar bugün
Müsabakalar bugün

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim