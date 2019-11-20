Salon bakımda

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Boğazlıyan Spor Salon’unda hafta başında tadilat çalışmalarına başlanıldı. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan tadilat çalışmalarının ardından kullanıma kapatılan Spor Salon’unun tekrardan faaliyete geçeceği bildirildi. Boğazlıyan Yenidoğan Mahallesi'nde Boğazlıyan Şehir stadyumu tesislerinin yanında yer alan ve uzun senelerdir Boğazlıyanlı sporculara hizmet veren Spor Salonu’ndaki tadilat hakkında bilgi veren Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı, salonda yapılan faaliyetlerin daha verimli olması için salonda baştan sona bir tadilat yapılacağını söyledi. Aynalı, “Boğazlıyan Spor Salonumuz uzun yıllardır ilçemize spor dalında hizmet veren bir salonumuzdur. Kurum olarak da bizim uzun zamandır bir takım rahatsızlıklarımız vardı. Salondaki zeminde, tribünlerde, potalarda ve soyunma odalarında sorunlar yaşıyorduk. Bu konu hakkında Bakanlığımız burada bir incelemede bulundu ve bir ödenek çıkarttı. Bu ödeneğin neticesinde de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından bir ihale yapıldı ve tadilat çalışmalarına başlanıldı. İlk olarak salonumuzun soyunma odalarımız yenileniyor, doğal gaz yapıldı, camlar değişiyor, dış cephe boyanıyor, WC'ler, yapılıyor, kapılar gibi genel bakım ve onarımı yapılıyor, elektrik panosu değişiyor, zemin ve duvarlar fayans oluyor. Amacımız Boğazlıyan'a yakışır bir salon oluşturmak. Biz inanıyoruz ki Boğazlıyan'a uzun zaman hizmet verecek bir salon olacaktır. Bu anlamda ben bu salonun tadilatında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, İl Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.